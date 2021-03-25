На сайте Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом, – Чубаров

Штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказал Украине в просьбе исправить у себя на сайте карту, где Крым обозначен как часть России.

Речь идет о сайте "Свободу Навальному". Об этом 24 марта сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Fаcebook.

По словам Чубарова, у него состоялся разговор с Леонидом Волковым – руководителем предвыборного штаба Навального, в ходе которого он объяснил о неприемлемости такого действа и предложил привести границы России в соответствии с международно-признанными границами Украины.

"Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления... Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", – заявил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого отравили веществом группы "Новичок", показал карту РФ с оккупированным украинским Крымом.