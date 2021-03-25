На сайті Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, – Чубаров

Штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовив Україні в проханні виправити у себе на сайті карту, де Крим позначений як частина Росії.

Йдеться про сайт "Свободу Навальному". Про це 24 березня повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Fаcebook.

За словами Чубарова, у нього відбулася розмова з Леонідом Волковим – керівником передвиборного штабу Навального, в ході якого він пояснив про неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони Росії відповідно до міжнародно-визнаних кордонів України.

"Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення... Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримують Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова? Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним – хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужому домі", – заявив Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого отруїли речовиною групи "Новачок", показав карту РФ з окупованим українським Кримом.