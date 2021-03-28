На Прикарпатье Вирастюк отстает от Кошулинского и Шевченко – экзит-пол "Рейтинга"

Самовыдвиженец Александр Шевченко лидирует на довыборах в Верховную раду на округе №87 на Прикарпатье.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы "Рейтинг" по состоянию на 18:00. По предварительным результатам, он получил 32,4% голосов.

В то же время кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский получил 31,6%. На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк – у него 29,4%.

Остальные кандидаты набрали три и меньше процентов голосов тех, кто пришли на избирательные участки.

Во время экзит-пола опросили 3892 человека на 50 избирательных участках округа. Погрешность составляет 1,8%.

Отметим, что всего в округе № 87 в Ивано-Франковской области за победу боролись 14 кандидатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 28 марта, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду, а также повторные выборы в 186 местных советов.