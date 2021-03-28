На Прикарпатті Вірастюк відстає від Кошулинського і Шевченка – екзит-пол "Рейтингу"

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Політика 20:24, 28.03.2021 Оновлено: 21:06, 28.03.2021

Самовисуванець Олександр Шевченко лідирує на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 на Прикарпатті.

Про це свідчать дані екзит-полу групи "Рейтинг" станом на 18:00. За попередніми результатами, він отримав 32,4% голосів.

У той же час кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський отримав 31,6%. На третьому місці кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк – у нього 29,4%.

Решта кандидатів набрали три і менше відсотків голосів тих, хто прийшли на виборчі дільниці.

Під час екзит-полу опитали 3892 особи на 50 виборчих дільницях округу. Похибка становить 1,8%.

Відзначимо, що всього в окрузі № 87 в Івано-Франківській області за перемогу боролися 14 кандидатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 28 березня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради, а також повторні вибори в 186 місцевих рад.

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