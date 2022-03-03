Около 9000 человек, сотни танков и под тысячу ББМ: обнародованы потери РФ за 7 дней войны с Украиной

Российские оккупанты продолжают нести потери в войне, которую глава страны-агрессора России начал против Украины. На восьмой день боевых действий ряды врага поредели примерно на 9000 человек.

Кроме того, речь идет об уничтожении или "конфискации" сотен танков, боевых бронемашин, десятков артсистем и самолетов из состава ВС РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице, опубликовав несколько фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до утра 03.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 9000 человек;

танков ‒ 217 ед.;

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боевых бронированных машин ( ББМ ) – 900 ед.;

артиллерийских систем – 90;

реактивных систем залпового огня ( РСЗО ) – 42 ;

средств противовоздушной обороны ( ПВО ) – 11 ;

самолетов – 30 ;

вертолетов – 31 ;

автомобильной техники – 374;

легких скоростных катеров – 2 ед.;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 3.

В Генштабе ВСУ отметили, что информация о количестве сбитых российских самолетов и вертолетов в настоящее время уточняется.

"Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий", – объяснили военные.

Отметим, что часть техники враг сам отдает в руки бойцам ВСУ или теробороне, сдаваясь в плен. А иногда оставляет ее среди полей, трасс и населенных пунктов. Не редко и бесстрашным украинцам удается "конфисковывать" технику у оккупантов.

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