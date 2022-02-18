В Москве не изменяют традициям, начиная день по заветам Ельцина: "Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины?"

Во вторник, 15 февраля, Госдума РФ одобрила постановление об обращении к Владимиру Путину о необходимости признания "Л/ДНР". "За" проголосовал 351 депутат, против — 16, один воздержался. Отрадно, что во время обсуждения в парламентском зале прозвучал голос разума. Антон Ткачёв из фракции "Новые люди" спросил у докладчика: "Уверены ли мы, что (чего — прим. авт.) граждане России хотят? Пусть в СМИ и писали, что они готовы отказаться от трети зарплаты и части объёма своего холодильника, но всё-таки в отношении финансового сектора и других отраслей это будет не очень хорошо..." Докладчик, депутат-коммунист Казбек Тайсаев, заверил, "что народ России сегодня полностью поддерживает постановление [с просьбой признать „Л/ДНР“] и готов отказаться не только от 13-й зарплаты!"

По мотивам этого заявления родился новый анекдот:

— Новосельцев, а вы деньги сдавали?

— Сдавал, сдавал...

— Это вы на Крым сдавали. А теперь на "Л/ДНР" сдавайте.

Народ в России удивился, поэтому депутатам пришлось оправдываться. "Ответы наших коллег заставили многих задуматься, а у них есть 13-я зарплата или нет?.. Признание „ДНР“ и „ЛНР“ не скажется на доходах граждан. Россия уже давно оказывает поддержку, более 700 тысяч граждан Донбасса являются гражданами России. Русские люди всегда отличались чувством сопереживания. И это как раз тот случай", — в частности, рассказала депутат-коммунист Нина Останина. А депутат от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов заявил, что "смысл обращения состоит не в том, чтобы россияне отказались от 13-й зарплаты, наоборот, чтобы единое экономическое пространство вдохнуло больше жизни в нашу экономику. Чтобы 13-я и 15-я зарплата были как у наших россиян, так и у россиян в Донбассе. У них и первая, и 13-я зарплаты такие нищенские, они получают там копейки. Объединение [вокруг] „ДНР“ и „ЛНР“ сделает лучше жизнь россиян".

Тем временем журналисты узнали, что Казбек Тайсаев владеет имуществом приблизительной стоимостью в 110 млн рублей ($1,5 млн по курсу стремительно дешевеющего на фоне угроз вторжения России в Украину рубля). Как пишет "Русская служба "Би-би-си", у его жены и сына — по внедорожнику Toyota Land Cruiser, у его дочери, студентки МГИМО — Mercedes-Benz GLA. Семье депутата принадлежит квартира площадью более 120 кв. м. в районе Арбата в Москве и дом в Московской области, на сына записана квартира в начале Кутузовского проспекта. В 2020 году официальный доход депутата составил 5,6 млн рублей, у семьи есть бизнес. В то же время только у 33% россиян есть хоть какие-то сбережения на чёрный день, у 64% (92 млн человек) – нет ни копейки. Об этом свидетельствует соцопрос ВЦИОМ, итоги которого были опубликованы в день громкого заявления о 13-й зарплате.

Путин заявил, что принял обращение депутатов к сведению, и 17 января, началось обострение на Донбассе. Боевики обстреливают позиции вооружённых сил Украины, а пропаганда пугает Киев, что признание Россией "Л/ДНР" будет означать, что территория так называемых "республик" будет навсегда потеряна для Украины — не по нынешним границам временно оккупированных территорий, а по границам Донецкой и Луганской областей. Другими словами, если Киев не выполнит минские соглашения на условиях России — сначала амнистия, особый статус и выборы под дулами автоматов боевиков, а потом передача контроля над границей и территориями, Москва: а) признает "Л/ДНР"; б) официально введёт российскую армию, возможно, под флагом ОДКБ, что повлечёт санкции в отношении Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, как стран-членов организации; в) оккупирует подконтрольные украинцам части Донецкой и Луганской областей.

Прямо сейчас пропагандисты активно распространяют фейки в духе "распятого мальчика", чтобы сфабриковать предлог для нападения на Украину. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 17 февраля на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН, РФ может устроить теракт в самой России, инсценировать удар с дрона по гражданскому населению, инсценировать или даже осуществить настоящую диверсию с применением химического оружия. История с "рязанским сахаром с привкусом гексогена", когда в результате взрывов в жилых домах погибло 307 человек, были ранены — 1700, показала, что человеческая жизнь в РФ не стоит и гроша. "В ответ на эту сфабрикованную провокацию высшее руководство России может устроить спектакль с созывом экстренных совещаний, на которых будет обсуждаться этот так называемый кризис, и заявит, что Россия должна защитить русских или российских граждан", — отметил госсекретарь. По его словам, далее могут последовать ракетные удары и авиаудары, кибератаки на госструктуры и инфраструктуру Украины. Затем российские сухопутные силы начнут наступление на ключевые цели, "которые уже определены и нанесены на карты".

Параллельно с обострением на Донбассе, 17 февраля, МИД России опубликовал реакцию на ответ американской стороны по "гарантиям безопасности". Проще назвать его сочинением на тему: "Украина никогда-никогда-никогда на станет членом НАТО" (Грузия тоже). Россия на 11-ти страницах рассказала, что "никакого „российского вторжения“ на Украину" "нет и не планируется", упоминание "российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет", "обвинения России, что она „оккупировала Крым“, также не выдерживают никакой критики", так как "решение народа Крыма и Севастополя о возвращении в состав Российской Федерации было принято путём свободного волеизъявления", "тезис, что Россия якобы „разожгла конфликт на Донбассе“, несостоятелен" и так далее и тому подобное. И вишенка на торте: "Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это — принуждение Киева к выполнению „Комплекса мер“, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории".

Россия продолжает запугивать, по большей части, Европу. На днях в одном из американских СМИ вышла статья о том, что Запад неправильно понимает Украину и в результате помогает Путину. Украина является самой большой по территории страной в пределах европейского континента, а её население примерно равно численности населения Испании. На Западе же некоторые по-прежнему говорят о ней, как о небольшом государстве, которое появляется в новостных лентах раз в десятилетие. Но Украина — большая страна, которая имеет огромное стратегическое значение, в частности, из-за своего экономического потенциала и географического расположения между РФ и ЕС. Угрожая Украине, Путин не только делает ставку на то, что Западу нет дела до неё, он также делает ставку на то, что Запад не знает и даже не видит Украину — и это невежество подпитывает его агрессию.

К слову, учитывают ли на Западе, что Украина — 4-й по величие поставщик продовольствия в ЕС?! Кроме того, 88% европейского подсолнечного масла, 41% рапса и 26% мёда идут из Украины. Российским газом сыт не будешь, а поток украинского зерна прекратится после вторжения России. В десятке крупнейших покупателей: Китай, Египет, Турция, Индонезия, Испания, Нидерланды, Иран, Пакистан, Ливия, Тунис. По словам экспертов, "арабская весна" началась после того, как РФ запретила экспорт зерна в 2010 году. Этот фактор был не единственным, но важным. И повторение продовольственного кризиса может спровоцировать нестабильность в регионе.