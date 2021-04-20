На Донбассе ВСУ запретили отвечать на огонь оккупантов, – МИД

Украинским военнослужащим на Донбассе приказано не реагировать на провокационный огонь вооруженных формирований России.

Об этом на пресс-конференции 20 апреля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Прямой". При этом он пояснил, что ситуация на востоке Украины остается напряженной.

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", – отметил глава МИД.

По словам Кулебы, с начала 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских военных. Большинство из них были убиты российскими снайперами.

Напомним, что только за 19 апреля оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг применял противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки и мины.

За день до этого российский наемник выстрелил из автомата в 15-летнюю девочку. В ГУР Минобороны Украины отметили, что оккупанты пытаются преподнести преступление как "провокацию ВСУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской стороны в Совместном центре контроля и координации, в последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2.