Оккупанты забрасывают жилые районы на Донбассе противопехотными российскими минами – ООС

Оккупанты на Донбассе минируют жилые районы и инфраструктурные объекты российскими боеприпасами, запрещенными международным правом.

Как сообщила во вторник, 20 апреля, украинская сторона Общего центра по контролю и координации, вооруженные формирования грубо нарушают Минские договоренности и международное гуманитарное право.

В частности, по данным ОЦКК, в последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2. При этом в качестве средств доставки чаще всего используют беспилотники и специально переоснащенные гранаты ПГ-7, подвергая опасности не только военнослужащих ВСУ, но и мирное население.

"За короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай. При этом первый 13 апреля этого года в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры – КПВВ "Майорск", а второй – в населенном пункте Зайцево", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для того, чтобы скрыть, что смертельные боеприпасы наемникам поставляются из РФ, боевики затирают маркировку, где указан номер партии изготовления, завод и дату изготовления боеприпаса.

Между тем в 10-й Горно-штурмовой бригаде на своей странице в Facebook сообщили, что Оттавская конвенция, которую подписала Украина, запретила использование противопехотных мин ПОМ-2 ''Отёк".

"Их нет в Украине, и они не в вооружении. Но Россия – это другой путь, так же присущий только ей, коварной и циничной, несмотря на то, что у нее нет другого выхода, как из России поставлять эти противопехотные шахты на Украину – продолжает пытаться убить украинцев этим смертельным железом", – говорится в сообщении.

Информацию о минировании жилых районов в населенных пунктах на Донбассе подтвердил и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Сегодня пророссийские боевики снова заминировали минами ПОМ-2 жилой район поселка Зайцево (Донецкая область), известный, как Жованка. Закинули мины с беспилотного летательного аппарата во двор к местным жителям. К счастью, бойцы отдельной горно-штурмовой бригады вместе с наблюдателями ОЦКК обнаружили ПОМ-2 и обезвредили их", – написал Цаплиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: