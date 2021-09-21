На Донбассе сдетонировал склад боеприпасов: оккупанты обвинили ВСУ в диверсии. Фото

На Донбассе в оккупированной Ясиноватой с самого утра вторника, 21 сентября, прогремела серия мощных взрывов. Боевики обвинили украинских военных в диверсии. Однако очевидцы уверяют, что это взрывы на складе боеприпасов оккупантов.

Об этом, в частности, сообщил украинский политик и общественный деятель Борислав Береза в Telegram. По его словам, сдетонировал арсенал боеприпасов российских оккупантов, который расположен в северной части Ясиноватой, за территорией бывшего военкомата.

Эту версию подтверждают и сами ясиноватцы, которые в местных пабликах пишут о взрывах боеприпасов, а не об обстрелах. В то же время российские наемники сообщили, что в город "прилетела одна украинская мина". Однако, по словам очевидцев, взрывов было значительно больше.

Видео дня

Местные жители пишут в соцсетях, что взрывы в городе продолжаются. Жертв, по их словам, нет.

"Назовите хоть одно место прилета! .. После попадания "украинской мины" в район училища разрывы не прекращаются", - отмечают пользователи.

"Боеприпасы рвутся на месте. В район 69-го никому не ходить - Разлеты ... В город ходить стремно, рвутся БК до сих пор. А от своих осколков умереть западло", – пишут местные.

Несмотря на это, боевики и дальше продолжают распространять ложную информацию. Они продолжают заявлять, что якобы ВСУ попали в общежитие училища №69 и в учебный корпус Ясиноватской санаторной школы-интерната №14.

Оккупанты показали в сети фото, где якобы дети из интерната сидят в бомбоубежище во время обстрела. Однако где и когда сделан снимок – неизвестно.

Пользователи также заметили на видео с места инцидента, выложенному в сеть оккупантами, знак предостережения, который наводит на мысль, что на этом участке боевики хранят оружие. На видео, кстати, также слышны взрывы, которые раздаются один за другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке прогремел взрыв на нефтебазе .