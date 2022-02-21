Вчера многие писали, что Украина наконец проявила субъектность, и что мюнхенское выступление Зеленского – чуть не точка разворота всего курса страны.

Ну что ж. Я ни в коем случае не против субъектности. Наоборот.

Любая речь с позицией всегда гораздо сильнее и важнее речи без позиции.

Но давайте будем честными и справедливыми: чтобы мы стали субъектами, одной лишь хорошо написанной и исполненной речи недостаточно.

Сорвав аплодисменты общества, уставшего от застоя, пора возвращаться в нашу реальность – самой бедной страны Европы. И бедной не из-за Путина или России, а из-за проворовавшихся элит и засилия олигархов.

Видео дня

Быть субъектом – это огромная домашняя работа, которую нужно делать годами: по реформам экономики, правосудия, госуправления и госслужбы, по борьбе с коррупцией. в конце концов.

Того, чего мы, собственно, не наблюдаем годами.

Говорить недостаточно. Нужно быть. Верить в это, разделять эти ценности и, закатив рукава, пахать над изменениями в стране.

Будет ли это после Мюнхенской речи?

Большой вопрос