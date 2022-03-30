'Мы не можем и не будем это принимать': канцлер ФРГ Шольц обвинил Россию в империализме

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор Россия, вторгнувшись в Украину, руководствовалась "крайне империалистическими взглядами". Политик подчеркнул: принимать это нельзя.

Такое заявление от немецкого канцлера прозвучало во время его выступления в Дюссельдорфе во вторник, 29 марта. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шольц, как цитируют его журналисты, заявил, что говорить нужно прямо: война, которую Российская Федерация начала , объявив ее "спецоперацией", направлена на захват украинских территорий.

"Мы не можем и не будем это принимать", – заявил канцлер Германии. Он добавил, что ситуация "серьезная и очень угрожающая".

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Накануне во время ток-шоу на канале ARD Шольц предупредил президента России Владимира Путина, чтобы тот даже не думал о каких-либо агрессивных действиях против стран НАТО. Также он выступил против использования в Украине химического или биологического оружия.

Также канцлер заявлял, что вторжением в Украину Путин достиг противоположного эффекта. Его действия также привели к тому, что НАТО усилило защиту своего восточного фланга. По словам Шольца, Путин действительно думал, что российские войска будут приветствовать в Украине. "А фактически вся Украина выросла как нация", – добавил он, имея в виду сопротивление вторжению.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Владимир Кличко заявил, что российскую армию ждет еще более болезненное фиаско в случае продолжения войны. Попытки восстановить русский империализм также потерпят катастрофу.

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