В Украине ухудшилась ситуация с коррупцией: Порошенко дал большое интервью французской L'Express

Во времена президентства Петра Порошенко в сфере антикоррупции в Украине было произведено больше реформ, чем в предыдущие 25 лет.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью французскому изданию "L'Express", упомянув, в частности, создание Антикоррупционного суда и национализации ПриватБанка.

"За время моего президентства мы сделали больше реформ в этой сфере, чем за предыдущие 25 лет. Сюда можно отнести, например, создание Антикоррупционного суда или национализацию ПриватБанка, который был театром масштабных мошенничеств", – напомнил Порошенко.

Он также отметил, что вместо того, чтобы продолжить антикоррупционные реформы, нынешняя власть делает шаги назад.

"Сегодня ситуация ухудшилась: в Антикоррупционного бюро связаны руки. Власть не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны", – констатировал Петр Порошенко.

Стоит отметить, что интервью изданию "L'Express" Петр Порошенко дал до того, как стало известно о санкциях Госдепа США против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Петр Порошенко назвал внесение в список санкций США Игоря Коломойского и ближайших членов его семьи сильным и обоснованным решением Вашингтона, вызванным в значительной степени бездействием властей Украины.