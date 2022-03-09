Мы должны под Киевом переломить хребет россиянам, – Турчинов

Россия считается только с силой и именно под Киевом мы должны переломить хребет оккупантам. Об этом сказал Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, на позициях теробороны в Киеве.

По словам Турчинова, российские войска доминируют в украинском небе и их главная тактика – ракетно-бомбовые удары по нашим городам, гражданским и инфраструктурным объектам.

"Поняв, что не могут прорвать нашу оборону, они начали издеваться над гражданскими людьми. Именно этим садизмом и невероятной жестокостью россияне хотят сломить наше сопротивление", – отметил политик.

Турчинов подчеркнул, что, несмотря на усиление авиа и ракетных ударов и дополнительные силы для наступления, враг не сможет достичь своей цели и сломать оборону Киева. Он назвал приблизительное время изнурения врага.

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"Считаю, что через неделю боев подобной интенсивности, как сейчас, российское наступление полностью захлебнется, и на переговорах мы будем диктовать условия Путину", – сказал Турчинов.

Он отметил, что из арестованных по всему миру средств российских олигархов "можно уже начинать финансировать украинскую армию".

В то же время, Турчинов добавил, что без военной помощи западных партнеров Украине будет труднее победить врага. Он отметил, что особенно остро стоит вопрос с противовоздушной обороной и обещанными самолетами. "Нам нужно преимущество в небе", – отметил политик.

Говоря об альтернативе "закрытому небу" над Украиной, экс-секретарь СНБО отметил:

"Если наши партнеры из стран-членов НАТО не могут закрыть небо, нам нужна помощь в самолетах, мощных средствах противовоздушной обороны и в средствах противотанковой защиты, чтобы надежно уничтожать врага".

"Это обеспечит ключевой перелом в противостоянии, позволяя нам уничтожать россиян там, где они концентрируют, накапливают и перегруппируют свои силы", – объяснил он.

"В случае скорой помощи от наших партнеров с самолетами, противовоздушными средствами обороны, противотанковым оружием мы способны остановить и победить Путина здесь, в Украине", – сказал Турчинов.

Он добавил, что благодаря невиданному до того единству стран, которые поддерживают Украину и создали мощную антипутинскую коалицию, сегодня можно уничтожить Россию в ее современном виде, "чтобы она больше никогда никому в мире не смогла угрожать".

"Этот Карфаген должен быть разрушен! Нужно переходить к наступлению на кровавую империю Путина на военном, международном, экономически-санкционном и правовом направлениях. Весь цивилизованный мир должен понять, что появилась возможность, объединив усилия, раздавить это бешеное чудовище. И именно под Киевом мы переломим им хребет!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов предупредил мародеров, что их будут уничтожать на месте, без судебных процедур.