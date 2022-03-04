Турчинов предупредил мародеров: наши бойцы будут уничтожать вас на месте, без каких-либо судебных процедур

Бывший спикер Верховной Рады и действующий член политической партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов обратился к мародерам, которые, пользуясь военным положением в стране, наживаются на чужом горе. Он пообещал, что негодяи будут отвечать наравне с противником: уничтожаться на месте.

Соответствующее заявление политик сделал на своем официальном портале. В Киеве и других городах Украины зафиксировано десятки случаев кражи имущества в оставленных владельцами квартирах и домах.

"Хочу предупредить подонков, пытающихся грабить оставленные киевлянами жилье, наши бойцы будут вас уничтожать на месте, без каких-либо судебных процедур. Потому что вы предатели, вы работаете на российскую армию и вас ожидает судьба тех же оккупантов", – подчеркнул Турчинов.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по всей стране проходят челенджи о воздаянии мародерам, застигнутых за постыдным преступлением. Украинцы придумывают все более причудливые виды наказания, чтобы снять их на видео для предупреждения другим ворам и любителям чужого имущества.

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