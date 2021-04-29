Мустафа Найем из-за сокращения покинул 'Укроборонпром'

В четверг, 29 апреля, Мустафа Найем покинул должность заместителя генерального директора по вопросам активов, корпоративных прав и государственного оборонного заказа государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-служба, на госпредприятии произошло сокращение персонала. Сам Найем отметил, что такое решение для него стало неожиданностью.

"С целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя Генерального директора по активов будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%", – говорится в сообщении.

В соцсети Найем также прокомментировал свой уход.

"После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", – написал он.

Напомним, что "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью на сумму 2,5 млрд грн. Выполнение финансового плана за прошлый год составило 121,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2020 года глава ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".