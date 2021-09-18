Москва и Пекин вдохновлены провалом США, они полагают, что им теперь позволено все, – Пионтковский

Угроза военного вторжения России в Украину все еще сохраняется. Москва вдохновлена выводом американских войск из Афганистана и думает, что теперь им все разрешено.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что в Кремле посчитали, что после провала американце в Кабуле, США покинут мировую политическую арену.

Он указал, что власти в Китае и России следили за выводом американских военных из Афганистана. По их мнению, Штаты потерпели неудачу в Кабуле, а значит выйдут из мировой политики.

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"Москва и Пекин безумно вдохновлены провалом США в Кабуле. Они полагают, что это общий сигнал ухода Америки из мировой политики, и им теперь позволено все. Но это уже поняли в Вашингтоне", – говорил он.

Пионтковский рассказал, что в Конгрессе США ожидают госсекретаря Энтони Блинкена, который должен поклясться, что Штаты будут поддерживать Украину и Тайвань в случае российской и китайской агрессии.

Ранее Пионтковский сказал, что Россия может пойти на эскалацию военного конфликта на Донбассе. Таким образом Кремль хочет вынудить Украину подписать "третьи Минские соглашения".

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство иностранных дел Украины ответило России на ее выпады о якобы "воинственной риторике" Киева. Украинские дипломаты сказали, что в вопросах с Москвой надеются как на дипломатию, так и на военных.