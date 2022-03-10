Канада передаст Украине оружие и специальное военное оборудование на $50 млн

Канада предоставит украинскому государству новую партию высокоспециализированного вооружения для борьбы с российскими оккупантами, которые начали в Украине войну. Общая сумма помощи составит 50 миллионов долларов.

Об этом сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в четверг, 10 марта, на своей странице в Twitter. Она отметила, что правительство страны поддерживает украинцев, которые борются за независимость.

В пакет помощи будут входить, среди прочего, камеры канадского производства, используемые в военных беспилотниках, а также другое специализированное оборудование.

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"Канада предоставит Украине дополнительно 50 миллионов долларов летальной и нелетальной военной помощи", – написала Ананд.

Ранее о таком решении рассказывал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он сообщил, что разговаривал с украинским президент Владимиром Зеленским, политики обсудили военную помощь Украине и санкции против России. Он также добавил, что жители Канады вдохновлены храбростью и стойкостью украинцев и лидерством президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании рассматривают возможность поставок Украине современнейших зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Они могут помочь защитить небо над нашей страной.

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