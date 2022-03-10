Для защиты неба: Британия может передать Украине самые современные ЗРК Starstreak

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В Великобритании рассматривают возможность поставок Украине современнейших зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Они могут помочь защитить небо над нашей страной.

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в ответ на соответствующий запрос Украины, передает The Guardian. ЗРК могут передать на безвозмездной основе.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Starstreak поможет украинским военным лучше защитить небо.

"Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", – пояснил глава Минобороны.

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Starstreak предназначен для поражения вертолетов и самолетов на высоте до 5 км. ЗРК оснащен самыми быстрыми в мире реактивными ракетами класса земля-воздух.

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