Монастырский: российские оккупанты истощены, у них заканчиваются припасы

Российские оккупанты на 10-й день войны в Украине сильно истощены, у них кончаются припасы. При этом украинские защитники не дают им расслабиться, так что спят противники всего по несколько часов в день.

Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский сказал в эфире всеукраинского телемарафона "UAразом". Он добавил, что ситуация в стране на данный момент "стабильно тяжелая".

Министр также сказал, что оккупантам непонятен тот всплеск патриотизма среди местного населения, который сейчас наблюдается во временно захваченных городах. Они не ожидали такой реакции на свое вторжение в Украину.

Напомним: главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что у Российской Федерации ресурсов для войны осталось лишь до воскресенья 6 марта. Затем, по мнению журналиста, страну-агрессора ждет крах.

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Он также сказал, что дальнейшее течение войны в Украине определится в ближайшие несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области Вооруженные силы Украины разбили российских оккупантов. Солдаты РФ сбежали, но у них нет продовольствия, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен.

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