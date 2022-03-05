ВСУ разбили силы противника на Черниговщине: техника сожжена, а сами оккупанты сбежали. Фото

София Закревская
Общество
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ВСУ разбили силы противника на Черниговщине: техника сожжена, а сами оккупанты сбежали. Фото
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В Черниговской области Вооруженные силы Украины разбили российских оккупантов. Военную технику врага вывели из строя и сожгли, а сами российские солдаты сбежали.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Север". Таким образом наши защитники в очередной раз предотвратили продвижение захватчиков в сторону Киева.

"У российских вражеских солдат нет продовольствия, топлива, они деморализованы и готовы сдаваться в плен", – сказано в сообщении. Так что бегство от ВСУ их не спасет.

Технику россиян вывели из строя.
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Сожженная техника кафиров.

Наши же воины в то же время уверенно держат линию обороны. Они готовы до последнего защищать Черниговщину, всю Украину и ее народ.

Российские солдаты скрылись.
Врага разбили в Черниговской области.
Деморализованные кафиры бросили технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сбили очередной российский самолет, бомбивший жилые дома в городе Чернигов. В сеть попали видео с падением самолета, а также фото пилотов.

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