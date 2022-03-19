Могут ли свергнуть Путина: генерал Ходжес поделился мнением

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес заявил, что действующий авторитарно-коррупционный режим Владимира Путина может быть свергнут. Причиной "дворцового переворота" могут стать оглушительные санкции против России.

Об этом экс-военный рассказал в интервью РБК-Украина. Он убежден, что потери так называемой российской элиты слишком велики.

"Вряд ли олигархи из ближайшего окружения Путина намеренны совершать суициды или продолжить молча наблюдать за убытками, которые их еще ждут впереди. Скорей всего, коллективное решение будет другим", – считает Ходжес.

При этом отставной офицер США добавил, что Запад должен работать над тем, чтобы убедить и внушить российским матерям необходимость препятствовать своим сыновьям при походе на войну в Украину. Они должны понимать, что даже в том случае, если они выживут, то их ожидает серьезная уголовная ответственность международного формата.

Видео дня

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский миллиардер Михаил Фридман, постоянно проживающий в Лондоне, столкнулся с беспрецедентными проблемами на фоне санкций Запада. В частности, совладелец "Альфа-банка" больше не может содержать роскошные особняки и вынужден самостоятельно делать уборку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!