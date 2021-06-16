В Раде примут решение по обращению к США о партнерстве с Украиной вне НАТО: "слуга" назвал дату

Верховная Рада в пятницу, 18 июня, может собраться на внеочередное пленарное заседание. Причиной называют запланированное обсуждение и голосование народных депутатов касательно обращения парламента к американскому Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО (MNNA).

О повестке вероятного внеочередного заседания ВР поздно вечером во вторник, 15 июня, на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. Как написал он, Рада соберется "скорее всего".

"Слуга" также уточнил, что регистрационный номер Проекта постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США – № 5380.

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Напомним, что нардепы собрали 150 подписей для рассмотрения соответствующего обращения к Конгрессу. Инициатор этого – представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Этот вопрос могли поднять уже на заседании 15 июня, но в итоге рассмотрение перенесли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после завершения саммита Североатлантического альянса в Брюсселе лидер США Джо Байден заявил, что у Украины, даже несмотря на войну на Донбассе, есть возможность вступления в НАТО. А также сказал, что наше государство получит ПДЧ, если будет отвечать критериям.

Кроме того, по итогам саммита 14 июня была принята декларация. В ней указано, что решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе действующее, но для Киева главное и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы.

А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что главным препятствием на пути к ПДЧ для Украины является нежелание отправлять такой сигнал России.