В Раде рассмотрят обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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В Раде рассмотрят обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО

Во вторник, 15 июня, парламентарии в Верховной Раде соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть обращение к американскому Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Для этого нардепы собрали 150 подписей.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он, как инициатор обращения, также опубликовал документ.

"Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы... И это очень важно, что в таких вопросах Рада демонстрирует единство, несмотря на партийную принадлежность", – поделился нардеп.

Документ об обращении к Конгрессу США
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Он напомнил, накануне в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ (План действий по членству). Тогда как статус MNNA, по его словам, не мешает нашей стране идти к Альянсу.

Подписи нардепов относительно обращения к Конгрессу США

Нардеп выразил убеждение, что голосование за его проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о цивилизационном выборе украинского государства.

Подписи нардепов

Также парламентарий добавил, что статус MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.

Под обращением подписалось всего 150 нардепов

"Наша безопасность превыше всего! Надеюсь, что внеочередное заседание Рады назначат как можно быстрее и мы примем соответствующее обращение к Конгрессу", – отметил Гончаренко.

Подписи депутатов
Подписи депутатов ВРУ
Подписи парламентариев
Инициатором обращения выступил нардеп от "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • после завершения саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, лидер США Джо Байден заявил, что у Украины, даже несмотря на войну на Донбассе, есть возможность вступления в НАТО. А также сказал, что наше государство получит ПДЧ, если будет отвечать критериям.

  • А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что главным препятствием на пути к ПДЧ для Украины является нежелание отправлять такой сигнал России.

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