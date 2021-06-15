В Раде рассмотрят обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО
Во вторник, 15 июня, парламентарии в Верховной Раде соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть обращение к американскому Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Для этого нардепы собрали 150 подписей.
Об этом в Telegram-канале сообщил представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он, как инициатор обращения, также опубликовал документ.
"Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы... И это очень важно, что в таких вопросах Рада демонстрирует единство, несмотря на партийную принадлежность", – поделился нардеп.
Он напомнил, накануне в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ (План действий по членству). Тогда как статус MNNA, по его словам, не мешает нашей стране идти к Альянсу.
Нардеп выразил убеждение, что голосование за его проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о цивилизационном выборе украинского государства.
Также парламентарий добавил, что статус MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.
"Наша безопасность превыше всего! Надеюсь, что внеочередное заседание Рады назначат как можно быстрее и мы примем соответствующее обращение к Конгрессу", – отметил Гончаренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после завершения саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, лидер США Джо Байден заявил, что у Украины, даже несмотря на войну на Донбассе, есть возможность вступления в НАТО. А также сказал, что наше государство получит ПДЧ, если будет отвечать критериям.
А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что главным препятствием на пути к ПДЧ для Украины является нежелание отправлять такой сигнал России.