В Раде рассмотрят обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса союзника США вне НАТО

Во вторник, 15 июня, парламентарии в Верховной Раде соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть обращение к американскому Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Для этого нардепы собрали 150 подписей.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он, как инициатор обращения, также опубликовал документ.

"Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы... И это очень важно, что в таких вопросах Рада демонстрирует единство, несмотря на партийную принадлежность", – поделился нардеп.

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Он напомнил, накануне в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ (План действий по членству). Тогда как статус MNNA, по его словам, не мешает нашей стране идти к Альянсу.

Нардеп выразил убеждение, что голосование за его проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о цивилизационном выборе украинского государства.

Также парламентарий добавил, что статус MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.

"Наша безопасность превыше всего! Надеюсь, что внеочередное заседание Рады назначат как можно быстрее и мы примем соответствующее обращение к Конгрессу", – отметил Гончаренко.

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