Кулеба назвал сроки, когда Украина ожидает получить ПДЧ в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает получения Плана действий по членству в НАТО уже в 2022 году. По его мнению, страна уже сделала для этого достаточно реформ.

Как написал Кулеба в Facebook, декларация саммита НАТО имеет гораздо более широкий контекст, чем просто подтверждение преданности своему же решению от 2008 года.

Он отметил, что это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками.

"Теперь Альянс с новыми силами будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России", – подчеркнул глава МИД.

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По его словам, Украина должна продолжать реформы, но не должна мириться с ситуацией, когда некоторые государства-члены НАТО говорят о недостаточности реформ, только чтобы оправдать собственное нежелание раздражать Россию.

"Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и атлантическое пространство в целом. Все остальное – это контекст, с которым мы системно работаем", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по итогам саммита НАТО 14 июня была принята декларация. В ней указано, что решение Бухарестского саммита от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе действующее, но для Киева главное и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы.