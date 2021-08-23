Миссия ПЦУ – объединение всей Украины: Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за помощь

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, который находится в Украине. Во время встречи Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за Томос и любовь к Украине.

Об этом сообщает сайт "ЕС".

Говорили также о развитии Православной Церкви Украины.

"Происходит первый после получения Томоса визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, человека, который очень любит Украину. Матери Церкви – к верующим Православной Церкви Украины, ко всем украинцам. Только что состоялась встреча со Вселенским Патриархом, с Его Блаженством Митрополитом Епифанием, Предстоятелем Православной Церкви Украины", – сообщил Порошенко журналистам.

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"Это действительно историческое событие – визит Вселенского Патриарха. Мы увидели большую любовь к украинцам и то нетерпение, с которым они ожидали этого визита", – убежден Порошенко.

Он вспомнил долгий путь, который прошла Украина к восстановлению собственной церкви.

"С первых дней моего пребывания на посту президента в 2014-м году мы с нашей командой поставили целью получение автокефалии. Тогда эта задача казалась невыполнимой. Если вы увидите мое выступление 28 июля 2015 года, то там я представил стратегию получения автокефалии украинской церкви. Настойчивая дипломатическая работа, поддержка всего мира, поддержка всех украинцев позволила нам выйти на указанный результат", – отмечает Петр Порошенко.

По мнению политика, создание ПЦУ является мощным объединяющим фактором для Украины.

"Я помню дату 9 апреля 2018 года – это время, когда его Святейшество твердо пообещал, что решение о предоставлении Томоса принято, что это решение должно объединить все украинские церкви – что и произошло. Объединить украинскую нацию – что и произошло. Потому что на сегодняшний день более 60% украинцев позиционируют себя как верных Православной Церкви Украины. И 15 декабря 2018 года в этот исторический день в святой Софии, которая находится здесь рядом, состоялся Объединительный православный собор, было зафиксировано объединение православных церквей Украины и создание единой соборной Православной Церкви", – напомнил пятый президент.

Порошенко также подчеркнул: и создание ПЦУ, и усиление связей украинского православия со Вселенским Патриархатом являются свидетельством цивилизационного выбора нашего государства и нации.

"Я с большим воодушевлением смотрел вчера и на слезы людей, и на эмоции, и к счастью, когда они слушали молитву Вселенского Патриарха, его Святейшества Варфоломея, богослужение вместе с Предстоятелем нашей церкви, Его Блаженством Епифанием. Миссия, которая возложена на нашу Церковь, – объединение всей Украины для того, чтобы Украина не руководствовалась со стороны государства-агрессора, для того, чтобы церковь была одним из крупных фундаментов для развития украинской нации и украинской государственности. Мы сегодня говорим не просто об украинском государстве, а о цивилизационном выборе украинского народа, которому способствует наша Церковь", – объясняет Петр Порошенко.

Порошенко также попросил украинцев помолиться за Украину.

"Я всех поздравляю с этим великим праздником, я передаю поздравления от Вселенского Патриарха, большую любовь к Украине и большую веру в Бога. И в этот день, День украинского флага, накануне 30-й годовщины нашей Независимости, прошу вас о молитве за Украину. И Господь нам поможет. Наши главные победы, главные победы Украины и украинцев точно впереди – включая членство в ЕС, включая членство в НАТО, потому что Украина – европейское государство", – резюмирует Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко принял участие в богослужении Вселенского патриарха Варфоломея.