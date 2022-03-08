Мир не верит в будущее России, а верит в наш народ: Зеленский обратился к украинцам. Видео

Запрет импорта нефти из России, который ввели США, существенно ослабит оккупантов. Мир уже не верит в будущее России и не говорит о нем.

Об этом в своем обращении поздно вечером 8 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Оно было опубликовано в Telegram-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот "после войны", – отметил президент.

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Глава государства обратил внимание на запрет иморта нефти из России. Он отметил, что этот шаг США ощутимо ослабит оккупантов.

"Заставит платить за агрессию, отвечать за зло, которое они наделали. За все зло. Америка запрещает импорт нефти из России, нефтепродуктов, газа, угля. Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. Я благодарен лично Президенту Соединенных Штатов Америки Байдену за это решение. За это лидерство. За этот максимально мощный сигнал всему миру. Он очень прост: каждый цент, уплаченный России, она превращает в шары и снаряды, летящие в другие суверенные государства", – сказал Зеленский.

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