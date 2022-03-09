За 13 дней войны оккупанты убили 52 ребенка в Украине, – Зеленский

За 13 дней полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, оккупанты убили уже 52 ребенка. Украинцы никогда не простят этого агрессору.

Об этом в своем обращении 8 марта вечером заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что только спустя час после его выступления перед британским парламентом были убиты двое детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом для меня было 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже спустя час стало 52. Никогда не прощу этого. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам", – отметил президент.

Видео дня

Глава государства напомнил, что противник обстреливает мирные города и жилые дома в Харькове, Мариуполе и других городах.

"Вечером они нанесли ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области. Разрушили общежитие. Чем могло угрожать России обычное общежитие? Каким геополитическим интересам ядерного государства? Вечная память всем людям, которых убили эти изверги", – отметил Зеленский.

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