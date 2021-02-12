Министр предупредил, что часть Украины может стать пустыней

Из-за глобального потепления степи в южных областях Украины могут превратиться в пустыни.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, пишет "РБК-Украина". Чиновник отметил, что за последние 30 лет температура в нашей стране выросла на 1,2 градуса Цельсия.

Министр говорил, что из-за повышенной температуры создается угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

"Пылевые бури, засухи, усиление пожарной опасности. Град, шквалы. Это связано с тем, что меняется климат. При том, что теплеет, то еще и происходят изменения по регионам", – сказал Абрамовский.

Добавим, что в Украине одной из известнейших пустынь являются Алешковские пески в Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали сроки, когда на Земле произойдет резкое потепление.