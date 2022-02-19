Бренсон: мир должен поддержать Украину, нельзя бросать страну, отказавшуюся от ядерного оружия ради мира

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Бренсон, ранее призвавший лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины, вновь поддержал украинцев. Он заявил, что нельзя бросать страну, отказавшуюся от ядерного оружия в обмен на мир.

Об этом Ричард Брэнсон написал в статье "Защита законности", опубликованной на сайте его компании. Бизнесмен подчеркнул, что Украина отказалась от ядерного оружия и оказалась бессильной перед Россией – страной, которая убедила ее сделать это.

По словам Бренсона, если мировое сообщество допустит вторжение России в Украину, это будет нести катастрофические последствия для мирного сосуществования между странами. Это станет плохим уроком для тех государств, которые намерены стать на путь отказа от оружия массового поражения.

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"Вопящее неуважение к верховенству закона и силе международных договоров будет иметь катастрофические последствия для мирного сосуществования между странами, нарушая чувствительный баланс сил, обеспечивающий мир и процветание во многих частях света.

Вторжение России в Украину еще больше разрушит дело разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без обязательных соглашений и их выполнения никогда не может быть мир. Какой сигнал посылает агрессия России другим ядерным государствам, готовым подписать международные договоры по разоружению? Это скользкий путь", – подчеркнул бизнесмен.

Поэтому мир должен сейчас поддержать Украину и встать в ее защиту перед угрозой вторжения России, считает Ричард Бренсон.

"Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир, а сейчас находится на грани вторжения со стороны той же страны, которая убедила ее сделать это", – заявил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Он заявил, что в случае, если переговоры не состоятся, Киев поставит под вопрос решение об отказе от ядерного оружия.