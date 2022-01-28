Брэнсон поддержал Украину: миллиардер призвал бизнес сплотиться для противостояния Путину

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсона выразил поддержку Украине. Он призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет нашей страны на фоне российской агрессии.

Об этом бизнесмен написал в статье "Мои мысли об Украине и России", которая опубликована на сайте его компании. Он настаивает на необходимости послать четкий сигнал стране-агрессору и ее лидеру .

"Для лидеров бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины. Даже если для этого придется платить. Мы должны дать понять, что агрессия всегда неприемлема", – подчеркнул Брэнсон, добавив, что международный частный сектор должен поддержать весь спектр санкций.

Видео дня

По мнению миллиардера, никогда ранее за последние годы не было столь большого риска войны в Европе.

"Что, черт возьми, в 2022 году делает одна страна, накапливая танки возле границ другой?" – задается он вопросом.

Брэнсон добавил, что мировой бизнес с беспокойством наблюдает за всем происходящем вокруг Украины. Он также напомнил, что восемь лет назад, когда намерения президента РФ Владимира Путина стали очевидными, он вместе с партнерами прилагал усилия, чтобы мобилизовать российских и украинских бизнес-лидеров для урегулирования отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 31 января США созвали заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить на нем агрессивные действия России по отношению к Украине.