Зеленский требует встречи в рамках Будапештского меморандума и угрожает вернуть ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, который должен был гарантировать нашему государству безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Украина делает это в четвертый и последний раз. А в случае если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.

Об этом Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что Украина вправе потребовать перехода от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в нашей стране.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды безрезультатно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент, впервые. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз", – отметил президент.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что в случае, если консультации в рамках Будапештского меморандума не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности нашему государству, Украина сочтет, что меморандум не работает и поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.

"За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Этого оружия у нас нет, безопасности у нас нет также. Нет и части территории нашего государства, что по площади, кстати, больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное, нет миллионов наших граждан – граждан Украины.

Но, кое-что есть – есть право! Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира. С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз.

Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению", – заявил Зеленский.

Также Зеленский инициировал созыв саммита государств, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, с участием Германии и Турции, чтобы наработать новые действенные гарантии безопасности для Украины. Поскольку сегодня, по словам президента, Украина фактически находится "в вакууме безопасности".

"Также я предлагаю созвать саммит государств – постоянных членов Совбеза ООН, с участием Германии и Турции. С целью решения вызовов безопасности в Европе. И наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И, фактически, находимся в серой зоне – в вакууме безопасности", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 февраля, Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.