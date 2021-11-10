Миграционный кризис в Беларуси: глава МВД сообщил, как будет действовать Украина в случае эскалации

Украина намерена привлечь дополнительные подразделения Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии в приграничные области страны для проведения учений, чтобы подготовиться к возможной эскалации миграционного кризиса в Беларуси. Не исключается, что аналогичный польскому сценарий возможен и в отношении границ нашей страны – реакция в таком случае будет жесткой.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский на брифинге СНБО, раскрыв детали подготовки украинских силовиков к возможному приходу иракских беженцев в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В ближайшее время будут приведены и привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы проверить и провести учения по взаимодействию этих подразделений, чтобы быть готовым к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов из Беларуси, передвигающихся в сторону Польской границы", – заявил он.

Видео дня

Министр подчеркнул, что в таком случае Украина будет действовать в рамках закона, однако четко и жестко.

"Мы не исключаем, что такой сценарий возможен и в отношении границ Украины, поэтому ответ и реакция украинских правоохранителей будут достаточно жесткими, четкими, корректными в рамках закона по защите государственной границы", – сказал Монастырский.

"На наиболее уязвимых участках рубежей количество пограничников будет увеличено вдвое, также МВД усилит границу силами Нацгвардии и Нацполиции. В ближайшее время привлечем подразделения территориальной обороны, чтобы проверить их и провести обучение по взаимодействию разных сил, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", – добавил министр.

Он отметил, что в настоящее время ситуация на границе с Республикой Беларусь остается контролируемой. ГНСУ в настоящее время не фиксирует появления групп незаконных мигрантов и их попытки незаконно пересечь границу с территории соседней Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL: