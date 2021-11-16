С каждым днем ситуация на беларусско-польской границе продолжает обостряться. Так, в воскресенье, 14 ноября, группа нелегальных мигрантов, во время очередной попытки прорыва польской границы, забросала камнями сотрудников полиции Польши. Один из камней попал в голову полицейского. От серьезной травмы его спал шлем. В ходе еще одного инцидента было задержано 22 мигранта из Ирака, которые ранее, в составе группы из 50 человек, сумели разрушить часть заграждения на границе и прорваться на территорию Польши. Евросоюз и польское правительство назвали произошедшие события самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

А уже вчера мигранты покинули свой лагерь и столпились у пункта пропуска "Брузги" на трассе. По подсчетам польских силовиков, их около 3,5 тыс. человек. Границу охраняют военные и полицейские, которые пригнали водомет. В белорусской погранслужбе отмечают, что беженцы "подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации, во главе колонны — женщины с маленькими детьми". В стихийном лагере, где мигранты провели неделю, никого не осталось: с польской стороны виден лишь дым от потушенных костров. Польские пограничники уже начали применять водометы и шумо-световые гранаты для того, чтобы не подпускать наиболее агрессивных мигрантов к заграждениям, которые пытаются их повредить.

Видео дня

В предыдущей статье я назвал основные цели, которые преследует Лукашенко и Путин, искусственно создавая миграционный кризис на границе с Польшей.

Фактически, Лукашенко лично подтвердил мои предположения в своем интервью шеф-редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко. А именно, что таким образом он мстит правительствам Польши и стран Балтии за поддержку массовых протестов в Минске год назад после фальсификации результатов выборов в Беларуси, а также ЕС в целом за введение против его режима санкций: "Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси (СМИ, экономика, политика, уже до военного, безопасности, добрались). И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе? Я не логично рассуждаю? Вы это устроили – получите".

Кроме того Лукашенко в своем интервью ожидаемо обвиняет Польшу в нарушении гуманитарного права и жестокости польских пограничников, тем самым нивелируя различия в действиях собственных правоохранительных органов во время подавления массовых протестов год назад и европейских. Если упростить, то посыл звучит так: " Вы – европейцы, ничем не лучше, чем Я." Приведу несколько наиболее наглядных цитат из интервью:

Лукашенко: - … И те, кто у нас остается, вот, допустим, они там вытолкнули, избили, – беременные, вот среди этих людей на восьмом и девятом месяце беременные женщины…

Коротченко : - А почему такая жестокость?

Лукашенко : - Вы удивляетесь, потому что Вы думали, что там права и свободы человека и нет жестокости?

Коротченко: - Но нам об этом они же постоянно говорят, учат!

Лукашенко: - Постоянно. А на самом деле показали свое лицо.

Этот посыл, кстати, уже направлен не только к европейским политикам, но в основном на внутреннюю аудиторию в Беларуси. Основная задача - оправдать собственную жесткость и нарушение гражданских прав среди тех граждан, которые если и не участвовали в протестах, то осуждали непомерную жестокость правоохранительных органов Беларуси при их подавлении. Это и есть так называемое "молчаливое большинство". Таким образом, Лукашенко пытается повысить среди них уровень собственной легитимности и заставить смириться с неизбежным.

Среди главных задач Лукашенко в инспирировании миграционного кризиса я также называл заставить руководство ЕС пойти с ним на прямые переговоры и тем самым получить легитимность на Западе.

Именно это, кстати, "случайно" предлагал президент России Путин в своих телефонных переговорах на прошлой неделе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. То, что Меркель обсуждала миграционный кризис с Путиным на белорусско-польской границе неслучайно. Во-первых, таким образом, она подтвердила, что решать проблему, как и в ситуации с конфликтом в Украине, необходимо с главой Кремля. Де-факто признав, что если не сам Путин создал нынешнюю ситуацию, то как минимум контролирует происходящее и имеет влияние на Лукашенко.

Во-вторых, говорить напрямую с Лукашенко она еще неделю не решалась, так как прекрасно понимала, что таким образом де-факто признает его легитимным президентом. Увы, даже "железная фрау" не выдержала давления и вчера первая позвонила Лукашенко с целью обговорить обострившийся за это время кризис на белорусско-польской границе. И это также является крайне важным моментом. Ведь в своем интервью российскому пропагандистскому изданию "НО" Лукашенко делал акцент на том, что считает нынешние политические элиты ЕС слабохарактерными, не способными держать удар и жестко отстаивать свою позицию и интересы своих государств. В общем, и в подметки не годятся Каддафи, Саддаму Хусейну и прочим диктаторам, которых лично знал и уважал Лукашенко. Меркель он назвал единственной, кто хоть как-то может отстаивать свою позицию. Как видим, и этот "последний бастион" пал…

Уверен, Лукашенко воспримет это как слабость и лишь усилит давление и провокации. Он уже подтвердил, что не исключает переход конфликта на границе на качественно новый уровень противостояния – военный: "Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!" (https://president.gov.by/ru/events/intervyu-glavnomu-redaktoru-rossiyskogo-zhurnala-nacionalnaya-oborona-igoryu-korotchenko).

Важно также отметить, почему этот кризис является рукотворным и чем он отличается от своего аналога в 2015 году, когда подобный механизм давления на руководство ЕС был апробирован Кремлем в Сирии. В отличие от сегодняшней ситуации, тогда году это были действительно беженцы, которые в прямом смысле слова остались ни с чем, потеряли кров и все имущество в результате массированных бомбардировок российской авиацией города Алеппо.

В Беларуси это уже не беженцы, а именно мигранты, которые сами покупают себе дорогостоящие авиабилеты до Минска, а также тратят немалые средства для того, чтобы оплатить услуги проводников из Польши в Германию. То есть существует целая отлаженная сеть по переброске мигрантов. Лукашенко также об этом говорил прямым текстом в своем интервью. Естественно, отрицая при этом помощь мигрантам белорусскими спецслужбами в пересечении границы с Польшей и обвиняя в этом мафиозные структуры на Западе и даже в Украине.

Хотя сами мигранты, у которых удалось взять интервью, говорят совсем противоположное. Так, телеканал "Аль-Джазира" рассказывает об одном из тысяч ближневосточных беженцев, которые пытаются прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. 37-летний Нидаль Ибрагим – уроженец сирийского Алеппо. В Беларусь он прибыл через Турцию, где остались жена и дети. Последние дни он живет в лесу, без еды, а единственный источник воды – болото. Температура уже минусовая. По его словам, билет до Минска он купил за 800 долларов. Представители белорусской стороны обещали ему, что еще за 500 долларов он без проблем будет переправлен в Польшу (https://www.newsru.co.il/mideast/15nov2021/iraq_202.html).

Таким образом, начиная с лета режим Лукашенко уже успел заработать миллионы долларов на визах мигрантам, а также на авиабилетах из стран Ближнего Востока в Минск. Тем самым пытаясь возместить убытки от санкций против авиакомпании "Белавиа" и Минского аэропорта, введенных ЕС после насильственной посадки борта компании "Rayan Air" с Романом Протасевичем на борту в этом году. Об этом он, кстати, также открыто заявил в своем интервью Коротченко.

Возникает логичный вопрос: как будет дальше действовать ЕС дальше после повышения ставок Лукашенко и Кремлем? Логично, что наиболее обеспокоены ситуацией с миграционным кризисом руководство стран Балтии и Польши. Так, лидеры стран Балтии требуют привлечь Минск к ответственности за использование мигрантов в политических целях. Они призвали Еврокомиссию изменить законы ЕС о миграционной политике. Часть беженцев с Ближнего Востока, находящихся сегодня у границ Евросоюза со стороны Беларуси, прибыли из Москвы, заявил в понедельник, 15 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа по итогам встречи глав государств стран Балтии в Вильнюсе. Участники вильнюсской встречи осудили использование мигрантов режимом Александра Лукашенко в политических целях. "Мы обсудили текущую гибридную атаку со стороны белорусского режима и обменялись мнениями об ухудшающейся ситуации на границах Евросоюза с Беларусью", - говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте президента Литвы.

В свою очередь Совет ЕС 15 ноября расширил критерии, по которым Евросоюз может вводить санкции против Беларуси. Теперь штрафные меры коснутся физических и юридических лиц, организующих деятельность режима Лукашенко по способствованию незаконному пересечению внешних границ ЕС или содействующих ей, отметили в пресс-службе. Это необходимый подготовительный шаг для введения самих санкций. Следующим станет принятие пятого пакета ограничительных мер против режима Александра Лукашенко. Когда именно его примут, пока неизвестно. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций будет направлен на авиакомпании и туристические агентства, причастные к перемещению мигрантов.

"Эта бесчеловечная система использования беженцев как инструмента давления на Европейский Союз обострилась за последние дни. Мы усилим санкции в отношении лиц, причастных к этой торговле людьми, и нам приходится говорить о том, что жесткие экономические санкции неизбежны", –заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, "Никто не выразил сомнений в том, что понадобится и шестой пакет". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Кроме того, руководство ЕС пытается ввести превентивные меры и уже добилось определенных результатов. Турецкие, катарские, сирийские и некоторые другие авиалинии под угрозой введения санкций запретили продавать билет жителям некоторых стран Ближнего востока на рейсы в Минск. Что, естественно, сократит новый приплыв мигрантов в Беларусь.

Так, к примеру, согласно решению компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября 2021 года граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсы, следующие из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" ужесточает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая.

Руководство Ирака под давлением ЕС также согласилось организовать первый рейс в Минск с целью забрать своих граждан и Беларуси. Но только добровольно. Лукашенко в ответ предложил доставить мигрантов своими самолетами в Германию.

Так что уже в ближайшее время можно ожидать введения новых санкций против режима Лукашенко, если ситуация на белорусско-польской границе будет обостряться. Что лично я вполне допускаю и считаю это наиболее вероятным сценарием.

При этом руководство Польши уже в открытую обвиняет в инициировании миграционного кризиса не только Лукашенко, но и Кремль, призывая вводить санкции и против РФ. Так, вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский призвал исключить Россию и Беларусь из ряда международных организаций. Также он предложил отлучить страны от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times. Польский политик отметил, что Москва и Минск "не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления". По его мнению, международное давление на РФ и Беларусь должно быть гораздо сильнее.

Кроме того, Варшава совместно с Ригой и Вильнюсом уже планирует применить 4 статью договора о НАТО. Она предусматривает созыв экстренных консультаций, если возникает угроза территориальной целостности одного из членов Альянса. "Нет сомнений в том, что дело зашло слишком далеко. Мы уже знаем, что одних слов недостаточно, чтобы остановить белорусский режим. Мы понимаем, что потребуются усиленные санкции, – заявил Матуеш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Но если посмотреть на ситуацию шире, то становится очевидным, что нагнетание ситуации на белорусско-польской границе частично служит для отвлечения внимания общественности от гораздо более серьезных целей и задач Кремля, чем просто давление на ЕС с целью ускорить сертификацию "Северного потока-2", о которой я писал в предыдущей статье.

Фактически сейчас мы наблюдаем военное поглощение Беларуси. И это касается непосредственно возрастания угроз Украине полномасштабного военного вторжения со стороны Беларуси. Особого внимания заслуживает сделанное в упомянутом ранее интервью Лукашенко заявление о поставках российских ракетных комплексов: "Сейчас тормошу вашего президента (Путина), мне нужны здесь наши эти 500-километровые ракетные установки. "Искандер". Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении Пускай стоят. Это 500 километров (дальность пуска), потому что наш "Полонез" - до 300 километров".

То есть под предлогом военной угрозы и концентрации войск со стороны стран-участниц НАТО, Лукашенко призвал Кремль разместить "Искандеры" в том числе и на границе с Украиной. А это потребует колоссальных дополнительных ресурсов для укрепления системы ПВО, с которой, по оценкам военных экспертов, у нас и так серьезные проблемы даже на Донбассе и со стороны Крыма. Таким образом, Кремль планомерно наращивает свой военный контингент у наших границ, но теперь уже и на территории Беларуси, изменяя тем самым баланс в свою сторону. "Искандеры" - это вам не "Байрактары", при всем уважении. Если это произойдёт (что вполне вероятно), то это будет ассиметричный ответ Кремля на применение ударных беспилотников Украиной на Донбассе.

К тому же западные СМИ уже несколько недель трубят о том, что Россия вновь осуществляет концентрацию своих войск на границе с Украиной и что риски начала полномасштабной агрессии РФ против Украины сейчас даже выше, чем весной этого года. По сообщениям британских СМИ, Великобритания даже готова перебросить до 600 своих десантников в зону конфликта на Донбассе, а ее руководство считает угрозу полномасштабной агрессии крайне высокой.

Лукашенко же делая подобные заявления преследует и некоторые внутриполитические цели. По всем соцопросам, большинство белорусов выступают категорически против полной интеграции в состав РФ вплоть до утраты всех атрибутов национального суверенитета. Сейчас же, фактически под мнимой угрозой концентрации войск НАТО у границ с Беларусью, которые вынуждены реагировать на угрозы прорыва своих границ мигрантами с Ближнего Востока, происходит фактическое поглощение и переподчинение ВС Беларуси ГШ РФ, а также отработка совместных учений практически в боевых условиях. Уже происходит патрулирование белорусской границе российской стратегической авиацией. Если на границе ситуация и дальше будет обостряться, что сейчас и происходит, то Россия может перебросить туда авиатехнику, средства противоракетной обороны и специального назначения. А затем просто не выведет, искусственно поддерживая и разжигая очаги кризиса на границе даже в том случае, если нынешний пойдет на спад.

Так что в данных условиях Украине крайне необходимо как можно быстрее обустраивать собственную границу не только в плане подготовки возможного перенаправления потока мигрантов с территории Беларуси в Украину, но и с точки зрения возрастания угроз военного вторжения.

Крайне тревожными в этом плане являются заявления Лукашенко о том, что мигрантам якобы поставляют оружие с Донбасса. Таким образом, самопровозглашенный президент Беларуси уже озвучивает т.н. "стрелочника" в случае возникновения военных провокаций на белорусско-польской границе мигрантов с польскими пограничниками.

Поэтому руководство Украины должно заниматься не опровержением данных разведки своих западных союзников о возможном военном вторжении РФ, а начинать к нему готовится полноценно готовиться. И уже не только на Донбассе, но и на границе с Беларусью, от которой до Киева рукой подать.