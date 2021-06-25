Спикер Путина отреагировал на слова Зеленского о 'стене' на Донбассе

В Кремле считают, что Киев де-факто разорвал связи с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области. Таким образом там отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о "стене" на Донбассе.

Пресс-секретарь президента страны-оккупанта Дмитрий Песков сказал, что Украина в случае реализации этого плана оформит такие отношения де-юре. Его слова приводит ТАСС.

"Все связи де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", – сказал представитель Владимира Путина.

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Отметим, что часть Луганской и Донецкой областей оккупирована Россией, хотя Москва, несмотря на множество доказательств, регулярно пытается отрицать этот факт и заявляет, что она не сторона конфликта.

Напомним, во время своего интервью 24 июня Зеленский допустил, что план со "стеной" на Донбассе может быть осуществлен, но принимать решение должны сами украинцы, то есть путем вынесения его на референдум.

В то же время глава государства подчеркнул, что Минский формат "еле живой". Однако это не значит, что от такого инструмента урегулирования ситуации на Донбассе стоит отказываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2019 году Зеленский назвал проект "стены" самым последним планом, который может быть применен лишь в случае отсутствия альтернатив.