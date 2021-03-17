МИД сообщил о провале России в Совбезе ООН

Постоянное представительство России в ООН 17 марта провело пропагандистское мероприятие, которое было посвящено оккупированному Крыму.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве уточнили, что организаторы планировали распространять ложь о ситуации на полуострове, однако вместо этого страна-агрессор очередной раз дискредитировала себя.

"17 марта Постоянное представительство Российской Федерации при ООН провело мероприятие, посвященное временно оккупированном Крыму. Мероприятие имело пропагандистскую цель – распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду". В то же время, факты говорят совсем о другом", – подчеркнули в МИД.

В министерстве пояснили, что озвученная позиция Украины позволила гражданам в Крыму убедиться в неизменной поддержке членов Совета безопасности ООН.

"Это важно, поскольку Крым находится в информационной изоляции – украинские интернет-издания блокируются, частоты украинском ТВ и радио незаконно используются российскими СМИ. Российские медиа и официальные лица не доносят информацию о крымских мероприятия Украины и ее иностранных партнеров на международных площадках, или, если и доносят, то в искаженном виде", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что количество организаторов международной встречи, посвященной оккупации Крыма, за семь лет выросло с 7 до 23.