МИД обратилось к России с разоблачительным заявлением о Донбассе

Украинское Министерство иностранных дел возмутилось из-за неправдивых заявлений главного внешнеполитического ведомства России о том, что страна-агрессор якобы является лишь посредником в военном конфликте на Донбассе.

В официальном комментарии украинские дипломаты напомнили, что именно Российская Федерация почти семь лет назад развязала эту войну, оккупировав Крым и части Донецкой и Луганской областей.

"Подразделения российского спецназа и других вооруженных формирований РФ, российские военные "в отпуске" и военные советники – причем без знаков различия – организованно, методично и целенаправленно осуществляли захват местных органов власти, полицейских участков, украинских военных объектов на Донбассе, проводили другие силовые операции против украинской армии и правоохранительных органов", – подчеркнули в украинском МИД.

Также в заявлении упоминается о том, как РФ со своей территории обстреливала защитников Украины ракетами и артиллерией, заводила технику и живую силу на оккупированные территории. В итоге многие российские оккупанты попали в плен. Подобная картина на Донбассе наблюдается и сейчас и постоянно фиксируется ОБСЕ.

"Это факты, которые зафиксированы, подтверждены и не подлежат сомнению. Поэтому настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать", – отметило МИД Украины.

Чтобы подтвердить преступные намерения страны-агрессора, МИД также акцентировало внимание на сознательном невыполнении ею Минских договоренностей. Главными доказательствами этого является захват оккупантами украинского Дебальцево и других городов, а также постоянные обстрелы позиций украинской армии уже после заключения договора.

"Все дальнейшие действия России до сегодняшнего дня направлены на разрушение любых усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий", – уверены в МИД.

Так, несмотря на то, что последние полтора года украинской стороной осуществлены беспрецедентные шаги для поиска путей мирного решения конфликта, Россия продолжает всячески саботировать продвижения этих инициатив. Она блокирует усилия Трехсторонней контактной группы, отказывается воплощать в жизнь уже согласованные решения, не допускает для инспекций представителей ОБСЕ и Красного креста и тому подобное.

"Примерами этого служат, в частности, важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных итогов Парижского саммита, открытию и обеспечению надлежащего функционирования пунктов пропуска на линии разграничения, проведения следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками", – перечислили в МИД Украины.

Углубляют кризис постоянные огневые провокации со стороны российских террористов на линии фронта, а также применение запрещенного оружия. К тому же, с начала 2020 года на Донбассе участились снайперские обстрелы со стороны российских оккупантов, которые приводят к потерям в рядах защитников Украины.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в вооруженном конфликте, который длится на востоке Украины, задокументирована и известна международному сообществу. Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта", – подчеркнули украинские дипломаты.

"Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – резюмировали в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

официальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в том, что она якобы уклоняется от обязательств по выполнению Минских договоренностей и тем самым отказывается от "шанса к миру" на Донбассе.