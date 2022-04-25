Оккупанты добились неких успехов к северо-западу от Северодонецка, но вряд ли могут начать массированное наступление – эксперты

Российские оккупанты 24 апреля незначительно продвинулись у Северодонецка Луганской области, захватив несколько небольших населенных пунктов и установив понтонный мост через реку Красна к западу от города. В то же время массированные наступательные операции РФ на востоке Украины маловероятны.

Об этом в новом отчете сообщил американский аналитический центр Институт изучения войны (ИИВ). Уточняется, что речь идет о Поповке, Песчаном, Житловке и Кременной северо-западнее Рубежного.

Эксперты считают: российские силы, в том числе подразделения из Мариуполя, скорее всего, попытаются продвинуться на север, в Днепропетровскую область, чтобы окружить ВСУ на Донетчине.

"Но вряд ли им удастся успешно завершить это глубокое окружение", – уверены в ИИВ.

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В отчете сказано, что наступление России на востоке Украины продолжает следовать схеме ее операций на протяжении всей войны. Так, оккупанты используют небольшие подразделения для проведения рассредоточенных атак по нескольким направлениям вместо того, чтобы делать паузы, необходимые для подготовки к решительным операциям.

Военные РФ 24 апреля также продолжили обстреливать украинских защитников на мариупольском металлургическом заводе "Азовсталь" и, возможно, готовятся к новым штурмам, которые, вероятно, приведут к большим потерям среди россиян.

Военные эксперты добавили, что РФ также перебрасывала дополнительные силы "для усиления безуспешных атак на Изюмском направлении".

"Сообщается, что украинские граждане в оккупированной части Харьковской области организуют добровольческие движения для сопротивления российским оккупационным мерам, аналогичные ранее задокументированным действиям на юге Украины", – отметили в Институте изучения войны.

Как писал OBOZREVATEL, утром 25 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что противник продолжает прибегать к наступательным действиям на востоке, в частности в направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска.

Оккупанты пытаются разгромить группировку наших Объединенных сил, взять под контроль Луганщину с Донетчиной, чтобы обеспечить себе сухопутный путь с временно оккупированным полуостровом Крым.