Меркель выступила за транзит газа через Украину и пригрозила РФ новыми санкциями

Германия будет выступать за новые санкции против России, если она будет использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины. Транзит голубого топлива через нашу страну должен продолжиться и после 2024 года.

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с Владимиром Зеленским на брифинге. Его транслировали на странице Офиса президента в Facebook.

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