Мэра Ивано-Франковска потроллили из-за "отмены" тарифов

Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива затроллили из-за популистского лозунга на рекламном щите партии "Свобода", в которую он входит.

Соответствующую фотографию обнародовал на своей странице в Facebook бывший директор Института национальной памяти, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Так, на билборде напечатана фраза "Нет тарифам!".

"Нет ценам!" – сказали продавцы", – в шутку подписал снимок с популистским предложением Вятрович, проводя параллель с другими сферами жизни, где любые услуги или товары стоят денег.

В комментариях украинцы также высмеяли нереалистичный призыв свободовцев и Марцинкива в том числе, продолжая ассоциативный ряд.

"Пчелы против меда", "Да уже бы писали: "Нет зарплатам", "Нет деньгам!", "Шапито", "Нет тарифам, давайте жить на улице. Они там нормальные или в гонке за местом пишут, не думая?!" – возмущаются украинцы.

Напомним, ранее Марцинкив отреагировал на скандал из-за секса влюбленной пары на смотровой площадке городской ратуши. Он предложил местным властям брать за такую услугу 100 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Марцинкив неуместно пошутил об утонувшем мужчине, тело которого не могли найти спасатели. Мэр Ивано-Франковска сказал, что утопленник "поплавал и пошел домой", а затем добавил, что если нет, то "всплывет сам".