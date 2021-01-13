Мэр Ивано-Франковска – об утонувшем жителе: уже поплавал и пошел домой. Видео

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пошутил об утонувшем мужчине, тело которого пока не могут найти спасатели.

Это произошло во время совещания, отрывок из которого опубликовано в Telegram-канале "Регионалити" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Поисковая операция длится уже пятый день.

На заседании Марцинкив уточнил, нашли ли тело. Ему ответили, что еще ищут. "Наверное, он поплавал и пошел домой", – сказал мэр города. Далее он добавил, что утопленник "всплывет сам".

Его слова вызвали смех в зале, сам градоначальник также засмеялся. При этом видно, что такая реакция не понравилось женщине, которая сидела возле него на совещании.

Как пишет "Диалог.UA", вечером 9 января очевидцы сообщили спасателям, что видели тонувшего в городском озере мужчину. Его поиски ведутся уже пятый день.

(Видео – Telegram "Регионалити")

Ранее OBOZREVATEL писал, что 31 декабря в Кременчуге Полтавской области под лед провалились и утонули двое детей.