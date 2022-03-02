Мэр Кременной Владимир Струк найден мертвым: ранее он призывал к сотрудничеству с оккупантами

Пророссийского главу Кременецкой ОТГ в Луганской области Владимира Струка нашли мертвым. Ранее он призвал депутатов к сотрудничеству с российскими оккупантами.

Об этом в среду, 2 марта, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем канале в Telegram. Он отметил, что в украинском государстве стало на одного предателя меньше (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте до конца страницы).

Предварительная причина смерти Струка – огнестрельное ранение в область сердца. Геращенко считает, что он был расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени.

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"Когда российские войска подошли за 15 км к Кременной Владимира Струка судили судом народного трибунала", – говорится в сообщении.

По словам советника глава МВД, днем ранее, 1 марта, супруга мэра сообщила, что его якобы похитили неизвестные в камуфляжной форме.

Геращенко также рассказал, что с начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году Струк был активным сторонником пророссийских главарей террористической организации "ЛНР", но позже выехал на территорию Луганской области, которая была под контролем украинского правительства.

С начала полномасштабной войны России против Украины он снова занял пророссийскую позицию и агитировал депутатов ОТГ коммуницировать с РФ и "ЛНР".

"СБУ, МВД, прокуратура, суды, восемь лет ничего не могли сделать с сепаратистом Струком, потому что у него было много денег. Вероятно, при поддержке из России", – написал Геращенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегор задержан. Он получил подозрение в государственной измене за то, что сдал город российским оккупантам.

Ранее в Харьковской области также по подозрению в государственной измене был задержан мэр Южного Александр Брюханов. Вместе с ним были взяты и другие чиновники.