Меньше чем за месяц задолженность перед ВСУ возросло до 2,3 млрд гривен – экс-премьер озвучил ответ Минобороны

Задолженность Министерства обороны Украины обязательных выплат военнослужащим Вооруженных сил на конец сентября 2021 составляет 2 миллиарда 325 миллионов гривен. Меньше, чем за месяц задолженность выросла на 290 млн гривен.

Такие цифры озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября украинский политик, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" экс-премьер Владимир Гройсман. Он зачитал ответ Минобороны на свой запрос (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Я в одной студии услышал о том, что существует полтора миллиарда задолженности нашим воинам. Полтора миллиарда гривен во время войны! Я дал запрос в правительство и хочу прочитать вам ответ. Потому что мне больно это читать:

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По состоянию на 1.09.21р. Министерство обороны Украины не имело возможности профинансировать средства на выплату денежного довольствия военнослужащим на общую сумму 2 миллиарда 35 миллионов грн.

По состоянию на 27.09.21р. Указанная потребность возросла и составляет 2 миллиарда 325 миллионов ", – озвучил ответ ведомства Гройсман.

То есть задолженность всего за несколько недель – от 1 до 27 сентября – выросла на 290 млн грн.

"Мы с вами не заслуживаем такой непрофессиональной, безответственной, некомпетентной власти, за которую каждый из вас рассчитывается", — добавил политик.

Напомним, что ранее называли другую цифру – речь шла об 1 млрд 465 млн гривен. Такую сумму задолженности назвали в Офисе омбудсмена. Также, по информации Офиса, было прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ рассказали, когда военнослужащие получат долги выплаты. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, выплаты приостановили из-за того, что на них с самого начала государство выделило меньше средств.