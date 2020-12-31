Мендель рассказала об отношении Зеленского к ее 'беременности'

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала слухи о своей якобы беременности от президента Владимира Зеленского, которые ранее публиковали в сети.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу ZIK. По ее словам, она с юмором отнеслась к появлению такой информации в СМИ.

"Я не реагировала первое время, ведь это было очень смешно. Но потом я сказала, что это фейк", – отметила Мендель.

Она отметила, что слухи о ее беременности от президента Зеленского были попыткой атаки на семью главы нашей страны.

"Это большое неуважение к супругам Зеленским… Нет ничего примитивнее, чем выдумать, что шеф может иметь контакт со своей подчиненной. Это полная дискредитация", –сказала она.

При этом она добавила, что Зеленский даже пошутил насчет ее "беременности" и не придал этим слухам особой важности.

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