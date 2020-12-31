Мендель розповіла про ставлення Зеленського до її 'вагітності'

Прессекретарка президента України Юлія Мендель прокоментувала чутки про свою нібито вагітність від президента Володимира Зеленського, які раніше публікували в мережі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу ZIK. За її словами, вона з гумором поставилася до появи такої інформації в ЗМІ.

"Я не реагувала спершу, адже це було дуже смішно. Але потім я сказала, що це фейк", – зазначила Мендель.

Вона наголосила, що чутки про її вагітність від президента Зеленського були спробою атаки на сім'ю глави нашої країни.

"Це велика неповага до подружжя Зеленських ... Немає нічого простішого, ніж вигадати, що шеф може мати контакт зі своєю підлеглою. Це повна дискредитація", – сказала вона.

Водночас вона додала, що Зеленський навіть пожартував щодо її "вагітності" та не надав цим чуткам особливої ваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL: