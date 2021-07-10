"Страшная расправа жестокой Киевской Хунты над оппозиционным политиком (самым или единственным)", - таких заголовков никто сегодня не увидел. И не увидит. И заявлений в эфирах про страшные репрессии националистической власти Украины не будет. Тишина. Участь Виктора Медведчука проходит настолько по перефирии новостей и настолько нейтрально, что даже не верится. Я даже вынужден одним предложением эту новость обозначить, потому что многие могли и не заметить.

Итак, Виктор Медведчук обжалует решение Печерского районного суда города Киева, который продлил ему домашний арест до 7 сентября. Все. Два бита проходной информации. Представляете, года два назад суд над Медведчуком и домашний арест. На фоне обещания Генпрокурора завершить досудебное следствие и передать в суд материалы по трем достаточно серьезным статьям. Независимо от фамилии Генпрокурора – информационное пространство было бы полностью поглощено этим информповодом. А сейчас – тишина. Понятно, что санкциями заблокированы три телеканала самого Медведчука. Но и в РФ нет истерики. Нет дипломатических нот, не звучат призывы идти на Киев чтобы освободить узника.

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Такое впечатление, что всем безразлично. Списали. Сам Медведчук вяло защищается, делает проходные заявления в стиле "с решением не согласен, будем подавать апелляцию, ГПУ затянула с ходатайством". То есть унылая юриспруденция, никаких политических лозунгов. И даже Рабинович не кричит про "зеленого дьявола" и не пробует фальшиво спеть "Вставай, страна огромная".

А казалось бы, такой информповод роскошный. Конечно, домашний арест не дает картинки страдальца за ржавой решеткой, но когда это мешало российской пропаганде? Можно было бить на эмоции, кричать о преследованиях, выпускать к журналистам врачей со страшными диагнозами, лечить которые можно только за границей. Нет своих телеканалов? Можно на правах рекламы размещать душераздирающие тексты и сюжеты на чужих. Деньги всегда можно передать через верных людей. Тишина.

Складывается впечатление, что Медведчука банально списали старшие товарищи. И окружение прекрасно уловило новое направление ветра. Он не нужен в качестве трибуна, не интересен в качестве жертвы режима, даже в качестве наглядного примера политических преследований. От слова "совсем". Близкие отношения с Путиным и невероятное влияние на межгосударственные отношения оказались то ли враньем, то ли потеряли всякое значение. А начиналось все с санкций, которые ввел Зеленский по решению РНБО. Блокировка активов, счетов и телеканалов. И скептики кривились – мол, санкции ни о чем, где уголовные дела? Вот уголовные дела. И санкции сработали.

Прошло несколько месяцев и этот центр влияния больше не существует. В противостоянии с Медведчуком Зеленский однозначно победил. Уже. Еще до приговора. А россияне и пророссийские силы в Украине в который раз доказали – они своих бросают легко и сразу. Медведчук сам это понимает лучше других. Потому и не нарывается на политические игры, отбиваясь исключительно в юридической плоскости со скучным лицом.

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