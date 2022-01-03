Медведчук пожаловался, что его дочь не пустили в Швейцарию на учебу. Видео

Дочь народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчука не пустили на учебу в Женеву. Ей аннулировали визу.

Об этом заявил сам нардеп в последнем своем интервью. Фрагменты из него на своем YouTube-канале приводит журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Медведчука, в начале сентября его дочь собиралась уехать на занятия. Однако за два дня до этого ей сообщили об аннулировании визы.

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"Западный мир и здесь проявился", – прокомментировал такое решение нардеп.

При этом он снова заговорил о "внешнем управлении США и Запада".

В свою очередь Казанский обратил внимание, что, несмотря на критику Запада, политик все же собирался отправить свою дочь учиться именно в одну из западных стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в феврале СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Кроме них под ограничительные меры тогда попали еще несколько физических и юридических лиц.

Также нардепа подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.