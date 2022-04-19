Макрон заявил, что его диалог с Путиным остановился после зверств оккупантов в Буче

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его диалог с российским диктатором Владимиром Путиным остановлен. Это произошло после того, как стало известно о зверствах оккупантов против мирного населения Украины, в частности, в городе Буча под Киевом.

По словам Макрона, после массовых убийств украинцев "война приобрела другой оборот". "С тех пор я больше не разговаривал с ним (с Путиным - ред.) напрямую, но не исключаю, что сделаю это в будущем", – приводит слова французского лидера Reuters.

Макрон также рассказал, что поддерживает связь с президентом Украины Владимиром Зеленским. С 24 февраля они провели уже около 40 телефонных разговоров.

Отвечая на вопрос, собирается ли Макрон в ближайшем будущем посетить Киев, он заявил, что "чтобы продемонстрировать поддержку, не обязательно ехать туда". Однако вероятность такого визита президент Франции не исключил.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона приехать в Бучу и посмотреть на то, во что превратили российские оккупанты мирный украинский город.

Так глава украинского государства отреагировал на упрек Макрона в сторону Байдена за то, что тот назвал преступления путинской армии на Киевщине геноцидом украинского народа.