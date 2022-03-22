Макрон снова поговорил с Путиным, чтобы убедить в необходимости прекращения огня в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Стороны беседовали около одного часа, но к конкретным результатам их диалог не привел.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Макрон пытался договориться о прекращении огня, но не смог. При этом лидер Франции "по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия".

"Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной. Президент Республики стоит рядом с Украиной", – прокомментировали в Елисейском дворце.

В свою очередь Кремль отметил, что разговор состоялся по инициативе Макрона. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину (24 февраля) президент Франции уже восьмой раз позвонил Путину.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, он выступил по видеосвязи. На этой встрече будет обсуждаться вопрос об отправлении миротворческой миссии НАТО в нашу страну.

Также в Офисе президента рассчитывают на Китай, который способен повлиять на Россию. Поэтому вскоре Зеленский планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином.

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