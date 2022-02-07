Макрон проведет переговоры с Путиным в Москве: президент Франции заговорил об 'историческом решении'

Президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня, 7 февраля, встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил о необходимости предотвратить кровопролитную войну в Украине. Для этого, по словам политика, Запад должен найти решение буквально исторической значимости.

Об этом он рассказал накануне своего официального визита в Москву французской газете Journal du Dimanche. Макрон много лет поддерживает дипломатические отношения с Путиным и убежден, что последний готов к открытому диалогу.

"Я уверен, что в этом конфликте целью России является не столько Украина, сколько четкое определения правил НАТО и Евросоюза. Поэтому я вижу необходимость на встрече в Кремле обсуждения нового порядка для продвижения Европы на пути к фундаментальным принципам суверенного равенства всех государств", – пояснил президент Франции.

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Макрон также добавил, что именно сегодняшняя встреча является ключевой для сдерживания вооруженной эскалации на украинских границах. Он усомнился в том, что Путин целиком согласится на уступки, но лидеры государств должны прийти по крайней мере к одному решению: ухудшать ситуацию нельзя.

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