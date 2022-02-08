Макрон проговорился, что украинская власть в очередной раз нам врала, – Ирина Геращенко

Народная депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона на брифинге после встречи с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению Геращенко, ставки максимально подняты и это опасно для Украины.

Слова народного депутата цитирует пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Ощущение от визита Макрона в Москву, что ставки максимально подняты. Это опасно для Украины. Ну, самое отвратительное, это не Путин, потому что цену кремлевскому отбросу и убийцы мы все знаем.

А осознание, что мы живем в постоянном вранье украинской власти. Что все детали, касающиеся нормандского процесса и работы минских групп, мы – украинское общество, депутаты, журналисты, переселенцы, Армия – узнаем не от Зеленского и Ко, не от МИД, "уставших от визитов иностранцев", а от российских медиа или немцев или французов.

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Так было с координационным советом, когда Казак и Ермак договорились о фактической легализации "представителей ОРДЛО". Теперь – об отозванном по требованию Москвы законопроекте о переходном правосудии. О каком его авторе г-н Резников на всех телеканалах рассказывал, что это гениальная инициатива. Хотелось бы сейчас услышать мнение г-на Алексея", – отметила Ирина Геращенко.

Нардепка подчеркнула, что "Европейская солидарность" подала свой, альтернативный правительственному проекту закон о переходном правосудии.

"И мы его НЕ ОТЗЫВАЛИ. Ибо четко убеждены, что война должна закончиться не только амнистией для тех, кто не был причастен к преступлениям, но и наказанием для всех убийц, мародеров, насильников, мучителей наших пленных и т.д.", – отметила Геращенко

"Макрон на брифинге проговорился, что украинские власти в очередной раз нам врали. И когда все эти Верещук, которые бродят с канала на канал и рассказывают о Порошенко, вместо того, чтобы рассказать свой план реинтеграции, снова будут лгать, что законопроект отозвали, потому что он был несовершенен, напомните им о Макроне", – подчеркнула сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.